Rai, La Russa: centrodestra ritiri Agnes e cerchiamo nome di garanzia

Roma, 3 lug. (askanews) – “Io tre mesi fa ho fatto una proposta che è ancora valida per uscire dallo stallo. Come sempre ci vuole un compromesso. Dico al centrodestra: ritirate Agnes. Dico alla sinistra: volete un presidente di garanzia? Fate una rosa di nomi che la sottopongo io al centrodestra e provo anche a cercare un nome di garanzia. Non potete però chiedermi che per fare entrare uno di garanzia ne debba uscire uno di centrodestra che fa perdere l’equilibrio dei numeri”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa parlando all’evento “Pantelleria D’Autore” curata da Myrta Merlino e Valentina Fontana.

“D’altra parte, se un nome lo suggerissi io verrebbe subito classificato come fascista. Se loro domani ci danno una rosa di nomi accettabile per il centrodestra io provo a trovare la quadra”, conclude.