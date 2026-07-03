Roma, sette serate di musica nel Parco della Pace

Roma, 3 lug. (askanews) – Un’iniziativa per consentire ai cittadini di vivere lo spazio pubblico attraverso serate di divertimento e musica. Con quest’obiettivo è stata presentata la manifestazione “Estate in Consiglio 2026”, organizzata dal Consiglio regionale del Lazio nel Parco della Pace, l’area verde adiacente alla sede dell’assemblea regionale, nell’undicesimo Municipio di Roma Capitale. La rassegna musicale è stata illustrata durante una conferenza stampa nella sala “Giovanni Bartoloni” del Consiglio regionale del Lazio dal Presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, collegato da Bruxelles per impegni istituzionali, e dal vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Emanuele Cangemi. Marcello Cirillo, Direttore artistico di “Estate in Consiglio 2026” ha presentato così la rassegna: “Si tratta di sei appuntamenti molto importanti, durante i quali il pubblico potrà, attraverso degli artisti come Annalisa Minetti, Luisa Gorna, Manuela Villa, un gruppo jazz straordinario e il format ‘Voglio tornare agli anni 90’, ritrovarsi la sera, stare insieme e condividere attraverso la musica i momenti più belli della nostra vita. Il mio spettacolo, insieme a quello di Demo Morselli, che si intitola Music Live Tour, le canzoni della nostra vita, sarà il 29 di luglio alle ore 21”. Durante la conferenza è stato illustrato il programma della manifestazione: da lunedì 6 luglio, all’interno del parco, saranno organizzate sette serate musicali con ospiti d’eccezione come Annalisa Minetti e Manuela Villa. Annalisa Minetti, cantante e campionessa paralimpica, ha dichiarato: “L’estate in Consiglio sarà un evento pazzesco, durante il quale il Parco della Pace, attraverso la musica, sarà riabilitato, riattivato, riaperto al grande pubblico, alle persone della periferia che chiaramente vorrà in qualche modo integrarsi, riunirsi, incontrarsi e riavvicinarsi. La musica sarà un mezzo, uno strumento di educazione alla vita, alla socialità. Il mio appuntamento sarà il 16 luglio, durante il quale ripercorrerò la musica italiana, in tutte le sue sfaccettature e sfumature”.La cantante Manuela Villa ha presentato, invece, in questo modo il suo appuntamento musicale: “Il mio live si terrà il 24 luglio alle ore 21, quindi sarò molto felice di essere in mezzo a tanta gente in un parco meraviglioso. Passeremo insieme due ore in totale musica e ci faremo tante risate, perché la condivisione è anche questo”.Serate di musica, condivisione e divertimento: appuntamenti dedicati alla comunità romana per trascorrere delle serate estive all’insegna della cultura.