Antonelli trionfa nella sprint a Silverstone davanti a Hamilton – Rivivi la diretta

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(Adnkronos) – Kimi Antonelli trionfa nella gara sprint del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Oggi, sabato 4 luglio, il pilota della Mercedes si impone davanti alla Ferrari dell’idolo di casa Lewis Hamilton scattatto dalla pole position ma superato dall’emiliano al 9 dei 17 giri di gara. Terza piazza per l’inglese della McLaren Lando Norris che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e il monegasco Charles Leclerc con la seconda Ferrari. A punti anche l’olandese della Red Bull Max Verstappen, sesto, l’australiano della McLaren Oscar Piastri e il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson.
Alle 17 si torna in pista con le qualifiche ufficiali.
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