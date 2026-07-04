Formula 1 2026, Antonelli trionfa nella sprint race a Silverstone davanti a Hamilton

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La sprint race di Silverstone 2026 incorona Antonelli che pur scattando dalla seconda posizione ha superato Hamilton e conquistato la vittoria finale
SILVERSTONE – Kimi Antonelli trionfa nella gara sprint del Gp di Gran Bretagna a Silverstone nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi, sabato 4 luglio, il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla seconda posizione, si impone davanti alla Ferrari dell’idolo di casa Lewis Hamilton scattato dalla pole position ma superato dall’emiliano al nono dei 17 giri di gara. Si tratta del primo successo in F1 per il bolognese nel format breve del sabato che diventa anche il successo del pilota più giovane della storia delle Sprint (in precedenza il record apparteneva a Piastri). Terza piazza per l’inglese della McLaren Lando Norris che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e il monegasco Charles Leclerc con la seconda Ferrari. A punti anche l’olandese della Red Bull Max Verstappen, sesto, l’australiano della McLaren Oscar Piastri e il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson.
SILVERSTONE, L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE 2026
- 1. Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 26’12″129 alla media di 229,018 km/h
- 2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari +2″745
- 3. Lando Norris (Gbr) McLaren +9″783
- 4. George Russell (Gbr) Mercedes +10″639
- 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari +12″620
- 6. Max Verstappen (Ned) Red Bull +16″550
- 7. Oscar Piastri (Aus) McLaren +17″551
- 8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls +30″233
- 9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull +30″953
- 10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls +35″110
LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
- 1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 179 punti
- 2. George Russell (Gbr) Mercedes 136
- 3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 132
- 4. Lando Norris (Gbr) McLaren 85
- 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 83
- 6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 82
- 7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 76
- 8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 42
- 9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41
- 10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 31
- 11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18
- 12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 16
- 13. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 14
- 14. Carlos Sainz (Esp) Williams 6
- 15. Alexander Albon (Tha) Williams 5
- 16. Esteban Ocon (Fra) Haas 3
- 17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2
- 18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1
LA CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
- 1. Mercedes 315 punti
- 2. Ferrari 215
- 3. McLaren 167
- 4. Red Bull 118
- 5. Alpine 57
- 6. Racing Bulls 45
- 7. Haas 21
- 8. Williams 11
- 9. Audi 2
- 10. Aston Martin 1
- 11. Cadillac 0
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