F1, Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti ad Hamilton. Quinto Leclerc

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SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli vince la Sprint al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla seconda posizione, sorpassa Lewis Hamilton a metà gara, trionfando proprio davanti al ferrarista, partito dalla pole position. Si tratta del primo successo in F1 per il bolognese nel format breve del sabato.
Chiude il podio la McLaren di Lando Norris, più distante dal duo di testa, mentre in quarta posizione c’è l’altra Mercedes di George Russell, che precede la Rossa di Charles Leclerc, partita dalla quarta casella in griglia. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, sesto dopo il terzo posto nella qualifica Sprint, appena davanti alla McLaren di Oscar Piastri.
Chiudono la top ten Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).
La Formula 1 torna in pista alle ore 17 italiane per le qualifiche, dove si deciderà la griglia di partenza per la gara di domani (ore 16).
L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA SPRINT
1. Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 26’12″129 alla media di 229,018
km/h
2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari +2″745
3. Lando Norris (Gbr) McLaren +9″783
4. George Russell (Gbr) Mercedes +10″639
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari +12″620
6. Max Verstappen (Ned) Red Bull +16″550
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren +17″551
8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls +30″233
9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull +30″953
10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls +35″110
LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 179 punti
2. George Russell (Gbr) Mercedes 136
3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 132
4. Lando Norris (Gbr) McLaren 85
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 83
6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 82
7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 76
8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 42
9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41
10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 31
11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18
12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 16
13. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 14
14. Carlos Sainz (Esp) Williams 6
15. Alexander Albon (Tha) Williams 5
16. Esteban Ocon (Fra) Haas 3
17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2
18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1
LA CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
1. Mercedes 315 punti
2. Ferrari 215
3. McLaren 167
4. Red Bull 118
5. Alpine 57
6. Racing Bulls 45
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 2
10. Aston Martin 1
11. Cadillac 0
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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