Formula1, Antonelli vince la Sprint, Hamilton è secondo

Roma, 4 lug. (askanews) – Kimi Antonelli conquista la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone e firma la prima vittoria della carriera in una gara Sprint di Formula 1. Il pilota della Mercedes, scattato dalla prima fila, supera in pista Lewis Hamilton dopo una lunga sfida nei primi giri e taglia il traguardo davanti al ferrarista, centrando anche il giro più veloce nel finale. Terzo posto per Lando Norris con la McLaren.

Hamilton mantiene il comando allo spegnimento dei semafori dopo la partenza dalla pole position, resistendo all’attacco di Antonelli nelle prime tornate. Il giovane italiano resta però incollato alla Ferrari e al nono giro trova il sorpasso decisivo, prendendo la testa della corsa. Da quel momento impone un ritmo superiore, gestisce il degrado degli pneumatici e negli ultimi giri aumenta progressivamente il vantaggio fino a transitare sotto la bandiera a scacchi con oltre due secondi di margine.

Alle spalle dei primi due, Norris difende il terzo posto nel finale dagli attacchi di George Russell, che chiude quarto con l’altra Mercedes. Charles Leclerc risale fino alla quinta posizione dopo aver superato Max Verstappen, sesto al traguardo al termine di una Sprint complicata. Più indietro gli altri protagonisti, mentre Sergio Pérez riceve una penalità di dieci secondi per un contatto con Fernando Alonso.

Con questo successo Antonelli allunga di tre punti nella classifica mondiale sul compagno di squadra Russell e stabilisce anche un primato: a 19 anni, 10 mesi e 9 giorni diventa il più giovane vincitore di una Sprint nella storia della Formula 1, superando il precedente record. Per la Mercedes è la sesta vittoria in una Sprint e la terza stagionale, mentre Hamilton conquista l’ottavo podio Sprint della carriera, il quarto con la Ferrari.

Il programma del weekend di Silverstone prosegue alle ore 17 con le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di domenica.