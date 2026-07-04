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L. elettorale, Schlein: è priorità destra per preservare potere

| 4 Luglio 2026 19:38 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 4 lug. (askanews) – “Abbiamo tra gli stipendi più bassi d’Europa, lunghe liste d’attesa per la sanità pubblica, le tasse al record degli ultimi 12 anni, la crescita a zero e un calo di produzione industriale da 3 anni. Ecco, davanti a tutto questo è davvero incredibile che la priorità per questa destra e per Giorgia Meloni sia cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein.

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