L. elettorale, Schlein: è priorità destra per preservare potere

Roma, 4 lug. (askanews) – “Abbiamo tra gli stipendi più bassi d’Europa, lunghe liste d’attesa per la sanità pubblica, le tasse al record degli ultimi 12 anni, la crescita a zero e un calo di produzione industriale da 3 anni. Ecco, davanti a tutto questo è davvero incredibile che la priorità per questa destra e per Giorgia Meloni sia cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein.