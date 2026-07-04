Lamin Saidilly, chi è il 22enne che ha accoltellato un passante a Milano

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) –
Si chiama Lamin Saidilly, il ragazzo di 22 anni che, verso le 7.20 di questa mattina, ha colpito con una ventina di fendenti un uomo di 55 anni, mentre camminava davanti a un bar di via Capecelatro, nel quartiere di San Siro a Milano.
L’aggressore, italiano di origine gambiana, è nato a Conegliano Veneto ma avrebbe vissuto nel Regno Unito in passato. Il 22enne non avrebbe alcun legame con la vittima. Il giovane, secondo quanto appreso, si troverebbe a Milano da pochi giorni. Non risultano al momento ricoveri o trattamenti per problemi psichiatrici.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava chiaccherando in un bar di via Capecelatro quando il ragazzo ha estratto un coltello dalla lama di circa 7 centrimetri e ha iniziato a colpirlo. Immediato l’intervento dei presenti che hanno scagliato a terra l’aggressore, per poi bloccarlo. Il 55enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. La polizia giunta sul posto, ha arrestato l’uomo. Rimane ancora ignoto il motivo dell’aggressione, le indagini sono in corso.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA