Mediterraneo, D’Ancona: “Pantelleria continui a svolgere ruolo strategico”

(Adnkronos) – “Pantelleria è sempre stata centro del Mediterraneo, scambio di culture e dominazioni, popoli che sono arrivati qui dal mare. Per noi è importante che Pantelleria continui a svolgere il suo ruolo strategico nel Mediterraneo e che con questa nuova visione Pantelleria abbia le giuste attenzioni all’interno del panorama istituzionale, regionale e nazionale”. Lo ha detto il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, che ha partecipato alla manifestazione ‘Mediterraneo – Pantelleria d’autore’, ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor, e ha ringraziato il presidente del Senato Ignazio La Russa per la sua visita nell’Isola.