Trump, 4 luglio sul Monte Rushmore: “Identità Usa sotto attacco, torna minaccia comunista”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è scagliato contro quella che ha definito una nuova minaccia all’identità del Paese, prendendo di mira “radicali ed estremisti” interni, alle celebrazioni del 4 luglio per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza sul Monte Rushmore.

“Vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la Guerra Fredda contro la minaccia del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro Paese”, le parole del tycoon.

Una rinascita – ha aggiunto il presidente americano – “perpetrata anche da parte di nuovi arrivati che abbracciano idee totalmente opposte al nostro stile di vita e al nostro grande successo”.

“Il comunismo è il nemico dei popoli liberi ovunque, in tutto il mondo, non funziona mai, è il nemico della Costituzione, soprattutto, è il nemico del 4 luglio 1776 – è il nemico per eccellenza”. Parole, sottolinea ‘The Hill’, pronunciate come reazione alle recenti vittorie alle primarie di almeno quattro candidati democratici che si identificano come socialisti o progressisti.

“Possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se lo ce permettiamo, se siamo sciocchi, stupidi e imprudenti”, ha continuato il tycoon. “Ma se aboliamo l’ostruzionismo, come dovremmo fare, e votiamo immediatamente per il Save America Act, allora non perderemo un’elezione per 100 anni”, ha poi aggiunto, attaccando i Democratici, definiti “il Partito Comunista”, e sostenendo che a farne parte sono immigrati clandestini, criminali “e chiunque non voglia lavorare”. “Il comunismo è un perdente”, ha aggiunto.

“In tutte le cronache dei secoli, mai prima d’ora una nazione ha celebrato un trionfo così magnifico come questo… A 250 anni, l’America è la Repubblica più antica del mondo. Siamo il popolo più libero del mondo. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura del mondo. Siamo il Paese più forte e potente del mondo. E per grazia di Dio, gli Stati Uniti d’America sono la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale mai esistita nella storia dell’umanità”, ha continuato il tycoon.

“Questi sono gli uomini che hanno proclamato la libertà, conquistato la nostra libertà, salvato la nostra libertà e garantito la nostra libertà. Erano uomini d’azione, uomini ambiziosi, uomini audaci, uomini del destino e uomini di grande intelligenza”, ha poi detto Trump rendendo omaggio ai quattro presidenti i cui volti sono scolpiti nella pietra nel Monumento nazionale del Mount Rushmore, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, e Abraham Lincoln.

“Ricordiamo che ciò che abbiamo creato in questo Paese non è la via naturale del mondo, non è la norma, è l’eccezione, è raro, è inestimabile ed è veramente miracoloso” ha dichiarato il presidente. “Durante tutta la storia dell’umanità, la maggior parte delle persone nella maggior parte dei luoghi ha vissuto una vita afflitta da sofferenza, povertà, sfruttamento, violenza e miseria”. “L’identità di una nazione è il destino di una nazione, e l’America ha un destino come nessun altro, perché siamo un popolo come nessun altro”, ha aggiunto.