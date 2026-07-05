Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner agli ottavi. Out Sonego e Berrettini

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale a Wimbledon 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 9 del Major britannico, rimonta e batte in cinque set il russo Karen Khachanov e si guadagna un posto nella seconda settimana degli Championships. 0-6 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2 6-2, in quattro ore di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che affronterà agli ottavi Alex de Minaur. L’australiano, testa di serie numero 5 del tabellone londinese, ha sconfitto oggi in tre set lo statunitense Zachary Svajda, con lo score di 6-2 5-7 6-2 6-4.

“Oggi ho dato davvero tutto in campo. Ora mi servirà del tempo per recuperare e poi potrò celebrare questa fantastica vittoria. A fine primo set ho chiesto il medical timeout per un problema allo stomaco; poi mi sono sentito meglio”, ha dichiarato Cobolli a caldo. “L’esultanza? Era una scommessa con il mio team. È come quella che fanno i giocatori del Brasile quando segnano durante i Mondiali di calcio”, ha aggiunto il tennista romano.

PAOLINI DOMINA SAKKARI E VOLA AGLI OTTAVI

Anche Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile del Major britannico, batte in due set la greca Maria Sakkari, 43 del ranking Wta. L’azzurra, dopo l’eliminazione al secondo turno del 2025, torna quindi nelle migliori sedici dello Slam londinese. 6-1 6-2, in un’ora e 7 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, finalista sull’erba di Londra nel 2024, che agli ottavi se la vedrà con Alexandra Eala. La tennista filippina, numero 32 del ranking Wta e 29esima forza del seeding, ha eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek, numero 3 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 (9) 6-2. Pesante ko per la polacca, che uscirà dalla top 5 Wta al termine del torneo londinese.

“Sono emozionata di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui a Londra. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili. Sono molto contenta per come ho giocato e per come mi sono mossa in campo. Mi sono divertita, avverto sensazioni fantastiche. Onestamente, sono felicissima, è un giorno stupendo per me. Quest’anno è stato pieno di alti e bassi, mi sono infortunata al Roland Garros e mi sono presa del tempo per recuperare. Sono arrivata a Wimbledon con molte aspettative”. Così l’azzurra nell’intervista in campo, dopo il successo odierno.

SONEGO LOTTA MA VA FUORI CON FRITZ

Lorenzo Sonego non riesce a diventare il quarto italiano della storia a raggiungere almeno tre volte gli ottavi di finale del singolare maschile a Wimbledon, terzo Slam stagionale sull’erba londinese. Il 31enne tennista torinese, numero 69 del ranking Atp, si è arreso nei sedicesimi allo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 e settimo del mondo, che si è imposto in rimonta in quattro set con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6(5), dopo due ore e 35 minuti di gioco. Fritz sfiderà per un posto nei quarti il vincente del match tra il suo connazionale Frances Tiafoe, n. 19 Atp e 17esimo del seeding) ed il kazako Alexander Bublik, n.11 della classifica mondiale e 10 del tabellone.

BERRETTINI SI ARRENDE AL QUINTO A DIMITROV

Matteo Berrettini si ferma nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba londinese. Il 30enne tennista romano, n.51 Atp e finalista a Wimbledon nel 2021, si è arreso in cinque set, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3, al bulgaro Grigor Dimitrov, 146esimo del ranking mondiale. Il match è durato tre ore e 35 minuti. Per un posto nei quarti Dimitrov se la vedrà con il britannico Arthur Fery, 114esimo della classifica Atp.

DOMANI TORNA IN CAMPO SINNER

Pubblicati da poco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domani di Wimbledon. Si apre la seconda settimana dei tabelloni principali dei singolari all’All England Club di Londra e c’è il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, campione in carica, va a caccia dei quarti di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki e giocherà il terzo match, dalle 14.30, sul Campo Centrale, al seguire delle sfide Djokovic-Safiullin e Sabalenka-Osaka.

BOLELLI-VAVASSORI AGLI OTTAVI DI FINALE

Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del doppio maschile. Il bolognese e il piemontese, quarti favoriti del tabellone, hanno sconfitto al secondo turno per 6-1 6-4 l’olandese Jesper De Jong e il francese Valentin Royer. Adesso Bolelli e Vavassori per un posto nei quarti di finale affronteranno, per la prima volta, una coppia di ex numeri 1 del mondo di doppio, ovvero lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero 14 del tabellone. E’ la prima volta che i due azzurri raggiungono, come coppia, gli ottavi di finale nel Major britannico.

DEBUTTO OK PER ERRANI E VAVASSORI NEL MISTO

Esordio con vittoria per Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra. La coppia azzurra, prima favorita del tabellone, ha sconfitto al primo turno il duo britannico composto da Jodie Burrage e da David Stevenson col punteggio di 6-4 6-1.

FORFAIT DI SERENA E VENUS WILLIAMS NEL DOPPIO

Dopo il ritorno in singolare, col ko al primo turno, la 44enne Serena Williams era attesa oggi nel doppio femminile di Wimbledon, in coppia con la sorella Venus, 46enne. Le due statunitensi, però, prima del debutto, hanno dato forfait. La “Regina” da giorni accusa un problema al ginocchio destro. Oggi ha alzato bandiera bianca. Le due Williams avrebbero dovuto giocare nel pomeriggio il match di primo turno contro la colombiana Camila Osorio e l’argentina Solana Sierra. Serena e Venus sono attese ora, sempre insieme, in doppio, agli Us Open, dove è in programma l’ultimo ballo della sorella maggiore.

– Foto Ipa Agency –

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