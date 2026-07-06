Assicurazioni, Cattaneo (Reale Mutua): “Vogliamo fornire a soci e clienti valore più ampio”

(Adnkronos) – “Il ruolo delle compagnie di assicurazione sta cambiando e si sta ampliando, perché siamo noi assicuratori che pensiamo sia opportuno fornire un valore più ampio ai nostri soci e clienti. Il cambiamento in atto, però, è dato anche dal fatto che i clienti stanno vedendo in noi degli operatori a cui si possono affidare sempre di più, anche per tematiche ulteriori rispetto al nostro mestiere principale, che è quello delle polizze assicurative. C’è grande effervescenza in questo periodo e grandi cambiamenti che stanno per arrivare”. Sono le parole di Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation & Services Development Office di Reale Mutua, alla seconda giornata di lavori degli ‘Insurtech Days 2026’, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’, la giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici.

“Il tema della salute o del welfare sono temi fondamentali per tutti noi come persone – ha aggiunto -, ma sono anche temi che, con più naturalezza, si può provare a portare avanti come compagnia assicurativa, nell’ampliamento del nostro perimetro di attività dei servizi che forniamo. Per noi, infatti, questo principio di prevenzione, protezione e cura, è un paradigma che vogliamo seguire, realizzare e portare con valore, affidabilità e qualità a tutti i nostri soci e clienti”, ha concluso.