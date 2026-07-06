Crosetto: Trump? rapporti con Usa sono tra Stati, persone passano

Roma, 6 lug. (askanews) – Per Guido Crosetto non c’è stata “nessuna reazione” particolare all’ultima uscita offensiva del presidente americano Donald Trump nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il ministro della Difesa ha spiegato che la priorità resta preservare il rapporto con Washington e la coesione dell’Occidente, perché “le persone passano” ma restano i rapporti tra gli Stati.

“La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti”, ha detto Crosetto. “I rapporti sono tra Stati, le persone passano, e i rapporti invece devono rimanere”.

Secondo il ministro, l’obiettivo essenziale è “mantenere unita l’Alleanza Atlantica e l’Occidente”. Per questo, ha aggiunto, “non ho pensato nulla. Ho guardato altro”.