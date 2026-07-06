Decaro presenta “Puglia Moltiplica”, piano da 360 milioni per le imprese

BARI (ITALPRESS) – Una dotazione di 360 milioni di euro per attivare oltre 2,9 miliardi di euro di nuovi investimenti. Sono questi i numeri di “Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa”, il nuovo pacchetto di strumenti finanziari della Regione Puglia, presentato questo pomeriggio a Bari alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Antonio Di Sciascio. Il Piano mette a disposizione sette misure destinate ad accompagnare le imprese pugliesi in ogni fase del loro sviluppo, dalla nascita all’innovazione, dagli investimenti all’espansione sui mercati, fino all’accesso a forme di finanza più evolute, con l’obiettivo di favorire la progressiva autonomia del sistema produttivo dalle risorse pubbliche.

“Puglia Moltiplica” è frutto della collaborazione tra Regione Puglia, Puglia Sviluppo, Cofidi, Banca Sella, Sella Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Le sette misure saranno progressivamente messe a disposizione delle imprese pugliesi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e facilitarne l’accesso a strumenti finanziari innovativi. “Puglia Moltiplica – ha affermato Decaro – è una misura di sostegno che prevede agevolazioni finanziarie per le aziende pugliesi. Si va dalle microimprese alle piccole imprese, dalle start up ai giovani talenti, fino ad arrivare alle aziende un po’ più grandi, con un massimo di 499 dipendenti. Sono risorse vincolate proprio alle agevolazioni di carattere finanziario. Alcune sono previste nei fondi europei, altre invece derivano dalla restituzione dei mutui: risorse che sono tornate a Puglia Sviluppo e che, come ci chiede la Commissione europea, vengono reinserite nel sistema delle agevolazioni. Si passa così da un sistema di incentivi con contributi a fondo perduto a un sistema di agevolazioni di carattere finanziario che aiuta le aziende, con la Regione che fa da garante e sostiene le imprese che hanno tensioni finanziarie. Sono strumenti che favoriscono l’accesso al credito e al mutuo e consentono anche l’individuazione di fondi attraverso call che sosterranno i giovani talenti e le start up della nostra regione. È previsto un effetto moltiplicatore: si va da investimenti che raddoppiano grazie ai capitali privati fino ad arrivare a investimenti che possono quadruplicarsi con la partecipazione dei fondi. In alcuni casi, almeno per la seconda call, sono presenti anche fondi di carattere internazionale, a dimostrazione che nella nostra regione esiste un ecosistema economico e industriale ritenuto affidabile anche a livello internazionale”.

“Puglia Moltiplica – ha aggiunto Di Sciascio – è un insieme di misure. Quelle che abbiamo presentato oggi sono sette e guardano a tutte le imprese della Puglia, con un avviso pensato esclusivamente per Taranto attraverso i fondi del Jtf, per una dotazione complessiva di 360 milioni di euro. Queste risorse, però, svilupperanno un effetto moltiplicatore: è questo il significato del payoff. Ognuna delle misure, grazie anche alla collaborazione con le banche e con gli altri partner che abbiamo presentato oggi, consentirà di moltiplicare l’intervento pubblico. In alcuni casi l’effetto sarà pari al doppio, in altri arriverà fino a quattro volte, e sarà ancora maggiore con la misura dedicata al circolante. Pensiamo che sia uno strumento estremamente importante, perché consentirà di ridurre i tempi necessari per ottenere liquidità rispetto a una fattura con scadenza a 90 o 120 giorni, rendendola immediatamente disponibile e producendo così un vero effetto volano. Sono misure che le aziende ci hanno chiesto. In molti casi abbiamo introdotto, per quanto possibile, il minor numero di complicazioni, anche per le misure sul microcredito, in modo che non ci siano problemi legati ai codici ATECO. Tutte le aziende potranno essere interessate. Ci auguriamo, naturalmente, di poter mettere in campo ulteriori risorse nel prosieguo. Intanto partiamo con questo Piano: ne discuteremo anche nel partenariato economico e sociale e nelle prossime settimane illustreremo nel dettaglio le misure nelle diverse province, così da dare a tutte le imprese la possibilità di accedere con facilità agli strumenti previsti”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

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