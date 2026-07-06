Denza porta la Z9GT alla Swan Porto Rafael Challenge

ROMA (ITALPRESS) – DENZA, marchio automotive premium del Gruppo BYD, partecipa alla Swan Porto Rafael Challenge, evento del prestigioso circuito di regate The Nations League riservato agli Swan One Design, portando la Z9GT. La scelta nasce da un parallelo diretto, la regata e la guida su strada condividono le stesse esigenze di gestione dell’energia, controllo dinamico e performance in condizioni variabili. Per DENZA l’evento è anche un’occasione per continuare a legare il posizionamento premium del marchio al mondo della vela, due ambiti dove la performance dipende dalla capacità di gestire energia e controllo in scenari complessi. La Z9GT è basata sulla piattaforma proprietaria e3, con trazione a tre motori, Vehicle Motion Control e architettura Cell-to-Body per rigidità strutturale e precisione di guida. Il modello è disponibile in versione 100% elettrica e in configurazione Super Hybrid DM-i: la EV supera i 600 km di autonomia WLTP, mentre la DM-i raggiunge oltre 805 km complessivi. Sul fronte prestazionale, la Z9GT EV accelera da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, grazie all’integrazione tra motori, sospensioni intelligenti e controllo centralizzato del veicolo.

La Z9GT è ordinabile con un prezzo di partenza di  102.450 per la versione Super Hybrid DM-i e di  116.450 per la versione EV. Il modello è già disponibile in showroom e nelle prossime settimane la rete DENZA si amplierà con nuove aperture sul territorio nazionale. I clienti che sceglieranno la Z9GT beneficeranno di un’esperienza premium, con servizi gestiti tramite app, manutenzione a domicilio e servizio valet.

La prima infrastruttura FLASH Charging in Italia è stata inaugurata a Bologna e rappresenta il primo passo di un piano che prevede oltre 3.000 stazioni ultrarapide in Europa. Il sistema di seconda generazione porta la potenza di ricarica fino a 1.500 kW, permettendo alla Z9GT di passare dal 10% al 97% in circa 9 minuti, mantenendo le prestazioni anche a temperature fino a -30°C. A supportarlo è la Blade Battery 2.0, che migliora densità energetica, sicurezza e gestione termica.

– Foto ufficio stampa BYD –

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