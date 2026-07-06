Difesa, Crosetto “L’Italia ha sempre rispettato gli impegni con Nato e Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia gli impegni che ha preso in ambito NATO a livello bilaterale con gli Stati Uniti li ha totalmente e sempre rispettati, perchè stiamo costruendo una difesa secondo le indicazioni e gli accordi che abbiamo preso con la NATO, ma la stiamo costruendo anche perchè le difese sono sia nazionali, sia di coalizione”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Live In” di Sky TG24 in corso al Teatro Gaber di Milano.

“Non abbiamo interrotto nulla dei nostri programmi”, ribadisce. Nella prossima legge di bilancio “sono certo che ci saranno” risorse per la difesa “perchè rientrano tra gli impegni presi con l’Alleanza Atlantica, ma soprattutto con le necessità di difesa che noi abbiamo”.

Rispondendo poi a una domanda sulle ultime esternazioni del presidente Trump su Giorgia Meloni, Crosetto sottolinea: “Penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti: i rapporti sono tra Stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere, l’importante è mantenere unita l’Alleanza Atlantica e l’Occidente”.



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