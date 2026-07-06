Milano, 6 lug. (askanews) – Dopo il trionfo a Tor Vergata, Ultimo annuncia gli stadi. Dopo il live dei record Ultimo 2026 – La favola per sempre che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con Ultimo stadi 2027 – La favola continua…, il nuovo tour che lo porterà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.

È davvero una favola per sempre quella di Ultimo, una favola che tende all’infinito e che non conosce soluzione di continuità. È un filo teso sulla linea del tempo che tiene unita la Generazione Ultimo, traghettandola da una stagione a un’altra, regalandole la certezza di avere sempre un approdo, un punto di arrivo e un’attesa da assaporare fino al prossimo palcoscenico che si accenderà per tutti loro.

E quelle luci si accenderanno il prossimo 10 giugno 2027, illuminando lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour Ultimo stadi 2027 – La favola continua… che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: Bologna (Stadio Dall’Ara) il 13 giugno 2027, Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona), Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio), Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola), Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium), Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).