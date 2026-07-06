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Morto il 36enne accoltellato in spiaggia a Savona, è caccia al killer

| 6 Luglio 2026 13:01 | 0 commenti

Morto il 36enne accoltellato in spiaggia a Savona, è caccia al killer

AdnKronos
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(Adnkronos) – E’ morto il 36enne straniero accoltellato ieri pomeriggio nella spiaggia del Prolungamento, a Savona. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15.30 davanti a numerosi bagnanti. La vittima, secondo le testimonianze, stava trascorrendo un’apparente giornata tranquilla al mare, quando è stato raggiunto da un uomo che lo ha accoltellato all’addome prima di darsi alla fuga. Il 36enne ha perso molto sangue: subito soccorso, è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona dove è morto nella notte, dopo un tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. L’omicida è fuggito subito dopo l’accoltellamento. È ricercato da polizia, carabinieri e guardia costiera. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Luca Traversa. 

 

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