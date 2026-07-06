Siria, Bismuth: preoccupante che Occidente dia credito ad al Sharaa

Roma, 6 lug. (askanews) – “È preoccupante che alcuni leader occidentali, anche tra i nostri amici più stretti, concedano credibilità a un terrorista”, ha dichiarato oggi Boaz Bismuth, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset israeliana, parlando del presidente siriano Ahmad al Sharaa durante un briefing con una delegazione di giornalisti italiani a Gerusalemme.

“Finché Al-Jolani (nome di guerra di al Sharaa, ndr) sarà lì, devo dirvi che io, personalmente, sono preoccupato” ha affermato il parlamentare israeliano, aggiungendo la propria sorpresa rispetto al fatto che l’Occidente gli stia dando credito.

“È preoccupante, è preoccupante, che alcuni leader dell’Occidente, persino tra i nostri buoni amici, diano credito a un terrorista. E io non aggiungerò il prefisso ex alla parola terrorista, nel senso di ‘terrorista ieri ma non oggi'” ha osservato Bismuth, specificando che “un terrorista è un terrorista, oggi come domani”.

“Questo è qualcosa di molto chiaro, ed è per questo che i miei soldati sono lì: per proteggerci”, ha concluso il parlamentare israeliano.