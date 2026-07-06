Stefano Massini: “La felicità è scegliere, infelicità è sopravvivere”

Roma, 6 lug. (askanews) – “La felicità è scegliere, è darsi la possibilità di farlo”: così Stefano Massini, pluripremiato drammaturgo, autore della “Lehman Trilogy”, opera teatrale con cui è divenuto l’unico italiano ad aver vinto un “Tony Award”, premio Oscar del teatro americano, nello spettacolo “La ricerca della felicità”, sold out ai Concerti nel Parco 2026, domenica 5 luglio alla Casa del Jazz.Lo spettacolo che si interroga su quel dover essere felici a tutti i costi, di e con Stefano Massini, musiche di Luca Roccia Baldini, dura quasi due ore, e attraversa, spesso in modo ironico, quella ricerca senza fine che coinvolge tutti noi e che spesso è nascosta nei dettagli. “Che cos’è questa ricerca della felicità, per la quale siamo addirittura disposti a uccidere qualcuno?”, esordisce Massini, ricordando l’omicidio di Stefano Leo, ucciso nel 2019 ai Murazzi del Po a Torino da uno sconosciuto che lo riteneva “felice”.”Che cos’è la felicità, scientificamente? Oso dire biologicamente, che cos’è? La scienza ti risponde, la felicità è chimica, come ogni altra emozione umana, come la rabbia, la paura, la tristezza, anche la felicità è soltanto chimica, la felicità, dice la scienza, è una combinazione di ormoni dentro di noi: la serotonina, la dopamina, l’ossitocina e le endorfine, combinate insieme, danno quello che noi chiamiamo la felicità, un senso di pienezza fisica e oso dire fisiologica, questa è la felicità”, ricorda.”La felicità è scegliere: è darsi la possibilità di farlo. L’infelicità è rassegnarsi a concepire il proprio tempo esclusivamente come un tempo di sopravvivenza, galleggiante e tu? Tu cosa fai? Tu nuoti o galleggi?”, conclude l’autore.La manifestazione I Concerti nel Parco, Estate 2026 è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo. L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è organizzata e realizzata da Ass.Cult I Concerti nel Parco ETS.I Concerti nel Parco, Estate 2026, è realizzato in partnership con BCC Roma.