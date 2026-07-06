Summer Jamboree 26, Senigallia fa rivivere l’America anni ’40 e ’50

Roma, 6 lug. (askanews) – Dal 31 luglio al 9 agosto 2026 Senigallia ospita la 26esima edizione del Summer Jamboree, festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America degli anni ’40 e ’50, che ogni anno richiama migliaia di appassionati e visitatori da tutto il mondo.

E così si ripeterà la Hottest rockin’ holiday on Earth, e non sarà solo il caldo a far alzare la temperatura, ma balli sfrenati che dalla mattina fino a tarda notte faranno scatenare il popolo del Jamboree che si dà appuntamento sulla spiaggia per celebrare il Rock’n’Roll.

Tra una lezione di ballo, qualche acquisto al vintage market, tra un record hop, un live concert e un dopo festival alla Rotonda a Mare, Senigallia accoglie curiosi, turisti e appassionati, famiglie e gruppi di amici, che arrivino dall’altra parte del mondo, dall’Europa o semplicemente dalla città accanto.

E quest’anno c’è un motivo in più per celebrare il Rock’n’Roll: festeggiare un compleanno speciale, quello di Chuck Berry che nel 2026 avrebbe compiuto 100 anni. A rendergli omaggio Geno and His Rockin’ Dudes (ITA), formazione aperta guidata da Carmelo “Geno” Genovese, musicista e scrittore, che ha avuto l’occasione di incontrare Chuck Berry molte volte e di condividere con lui preziosissimi momenti, sia nel backstage che sul palco, avendo avuto anche il privilegio di cantare Johnny B. Goode nella sua ultima esibizione in Italia. Alla batteria invece Pierpaolo De Salsi che ha suonato con la leggenda di Saint Louis proprio nello storico concerto al Summer Jamboree.

Al Summer Jamboree #26 si esibiranno le nuove leve della scena Rock’n’Roll contemporanea a fianco di vere e proprie leggende del genere. Due esempi su tutti: Albert Lee (UK/USA), classe 1943, nato in Inghilterra ma da sempre vissuto negli Stati Uniti, chitarrista leggendario vincitore di vari Grammy che ha condiviso il palco con Crickets, Everly Brothers, Jerry Lee, Clapton lasciando un segno indelebile nella scena Country Rock, e Little Risolo & The Northside Boys (ITA/CH), una nuova e giovanissima formazione il cui frontman Little Risolo è un vero e proprio figlio del Summer Jamboree: lo frequenta da quando è nato, 18 anni fa, e quest’anno si esibirà per la prima volta con la sua band.

Ma l’artistico del Summer Jamboree riserva esclusive per l’Italia e anteprime assolute. Tra gli special guests dell’edizione #26 c’è per l’unica data italiana Gina Haley (USA), artista esperta, con uno stile vocale potente radicato nell’R’n’B, Jazz e nel primo R’n’R, che porta in vita un’eredità musicale unica, quella del padre Bill Haley, ma forgiando la propria identità artistica. E ancora The Extraordinaires (UK), che tornano in anteprima europea con una formazione rinnovata che ha debuttato recentemente a Las Vegas: un quintetto vocale che combina armonie Acapella a passi di danza mozzafiato mixando Doo-Wop, R’n’R, con influenze Gospel, Ska, Motown, R&B e Jazz. E poi ancora un’esclusiva italiana con Sean ‘Mack’ McDonald (USA) un chitarrista dalla presenza scenica imponente, che suona e canta con una facilità disarmante, proprio come i suoi illustri predecessori, aggiungendo quel tocco di soul che lo rende unico. Jad Tariq (USA), direttamente da Memphis Tennessee, ha una voce senza tempo che fa rivivere i classici di ieri con un’energia moderna, fondendo lo swing contagioso con la passione viscerale del blues. E poi torna in esclusiva per l’Italia Les Greene (USA), la voce di Little Richard nel recente film “Elvis”, nominato come miglior colonna sonora al Grammy.

Non manca l’Italia ovviamente con Paolo Fioretti, cantante e chitarrista dalla voce graffiante e uno stile chitarristico diretto ed essenziale, e la sua Hot Combo (ITA) composta dai migliori musicisti italiani del genere, che presentano in anteprima assoluta e in contemporanea con l’uscita del primo disco un progetto che attraversa jump blues, swing e Rock’n’Roll, per uno spettacolo unico nella sua specificità.

E il giro del mondo prosegue con la Svezia e i The Capulets (SE), quintetto che propone un mix tra swing, rhythm and blues e Rock’n’Roll, portando sul palco il vibrafono, strumento poco conosciuto e raro; l’Australia con Jessie Gordon (AUS) una performer dalla voce intensa e sensuale che al suo classico repertorio swing aggiungerà sonorità Rock’n’Roll e jazz; e la Spagna, in particolare Barcellona, con il trio femminile The Sparkles (E) che rievoca le icone femminili degli anni ’50 e ’60 e Augie Burr (E) in versione solista; passando per la Repubblica Ceca con Gone Hepsville (CZ) e The 6 Fireballs (CZ), due sestetti ideali per ballare e divertirsi e la Finlandia con la storica band The Barnshakers (FIN) che dal 1992 è diventata un’icona del country, rockabilly e hillbilly europeo e mondiale; fino al gemellaggio pluriennale del festival con il Messico, quest’anno rappresentato da Eddy y Los Grasosos (MEX), ambasciatori della cultura greaser latinoamericana, a Senigallia in esclusiva per l’Italia.

E quest’anno sul palco si esibiranno due formazioni nostrane e molto pop (nel senso di popolari): Greg, Max Paiella & The Jolly Rockers (ITA), conosciuti come attori, cantanti, scrittori e performer, proporranno il loro tributo alla musica del passato insieme alla formazione di fiati The Jolly Rockers, che si ricompone ogni anno solo per il festival e Little Taver & His Crazy Alligators (ITA), mitico rocker emiliano, che ha interpretato se stesso nel film “Radiofreccia” di Ligabue, che dagli anni ’90, porta il suo rock demenziale in giro per l’Italia.

Il festival non sarebbe lo stesso senza le mitiche band che accompagnano gli artisti sul palco. The Good Fellas (ITA), meglio conosciuti come i Gangster dello Swing, sono la storica house band del Summer Jamboree a cui in questa edizione arriveranno a dare manforte come backing band i Di Maggio Connection (ITA), ossia Marco Di Maggio e il suo storico trio, che accompagneranno Les Greene e Gina Haley e Don Diego Trio (ITA), uno dei più versatili combo italiani, che saliranno sul palco con Jessie Gordon e Augie Burr.

Last but not least la big band per eccellenza l’Abbey Town Jazz Orchestra (ITA) composta da venti elementi, che da più di vent’anni chiude il sabato sera con la Rock and Roll Review.

Trenitalia è Main Sponsor del Summer Jamboree #26.