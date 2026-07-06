Tennis, Jasmine Paolini ai quarti a Wimbledon

Roma, 6 lug. (askanews) – Jasmine Paolini torna ai quarti di finale di Wimbledon. L’azzurra ha battuto Alexandra Eala con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Una partita divisa in più parti: Jasmine ha conquistato il primo set per 6-4 grazie al break decisivo nel decimo gioco. Con questo successo, Jasmine raggiunge i quarti di finale di uno Slam per la terza volta in carriera (la seconda ai Championships). Sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk per un posto in semifinale.

“Tornare a giocare i quarti a Wimbledon è una grande sensazione – afferma – Entrare su questo campo è qualcosa di speciale. Non c’è nulla di meglio che giocare a tennis in questa atmosfera fantastica. Mi sono sentita fortunata di poter giocare sul Centrale. Grazie al mio idolo Federer di essere qua, mi sono detta di stare concentrata e di non pensare che lui fosse qui a vedere la mia partita. Voglio ringraziare il pubblico, questo torneo è così speciale anche per voi”. Sull’inizio del torneo, in cui ha perso il primo set per 6-0 contro Montgomery: “Dopo il primo set del primo turno ho detto: ‘Peggio di così non può andare’. Dunque sono rimasta lì, game dopo game. L’erba è una superficie un po’ strana: magari la puoi odiare, ma quando la conosci bene vuoi continuare a giocarci”. Sul suo 2026: “Per me è stato un anno duro. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo lavorato con il team che mi ha aiutato tanto. Match dopo match mi sento meglio, penso di essere sulla strada giusta. Ora devo pensare positivo, divertirmi e amare il mio tennis”.