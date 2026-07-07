Geely festeggia un anno in Italia, oltre 3mila contratti e 70 punti vendita

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 3.000 contratti firmati, una rete cresciuta da zero a circa 70 punti vendita e assistenza, un modello – la Starray EM-i Super Hybrid – che da solo vale circa il 90% degli ordini e ha portato Geely ai vertici del segmento dei C-SUV plug-in hybrid tra i clienti privati, oltre 3.000 manifestazioni di interesse per Zeekr, il brand premium del Gruppo, e garanzia a vita per i primi 1.000 clienti e servizi dedicati come Geely Care. E’ il bilancio del primo anno di Geely in Italia, distribuita da Jameel Motors, che ha scelto di festeggiarlo tornando a Napoli, la città del debutto, con un progetto che trasforma la mobilità elettrica in servizio sociale per i Quartieri Spagnoli. Partita da una pagina completamente bianca, la rete Geely ha vissuto una delle fasi di sviluppo più rapide del settore automotive italiano. A Roma EUR è stato inaugurato il Geely Flagship Store, primo spazio immersivo del marchio in Italia, successivamente aperto anche alle attività di Zeekr, arrivato nel febbraio 2026 e sempre distribuito da Jameel Motors.

Due identità distinte ma complementari – la mobilità intelligente e accessibile di Geely, il lusso tecnologico di Zeekr – unite dalla stessa visione: portare ai clienti italiani il meglio dell’innovazione globale, interpretata attraverso i gusti e le esigenze del mercato Italiano.

Fin dal suo arrivo, Geely ha raccontato il proprio percorso in Italia attraverso il concetto di “Rinascimento Tecnologico”, ispirato alla capacità italiana di unire innovazione all’arte (design) rendendo i capolavori accessibili a tutti. Dopo il primo anno, quella visione evolve: la tecnologia trova il suo significato più autentico quando genera valore sociale e migliora concretamente la vita delle persone. Nasce così il “Rinascimento Urbano”, e non c’era luogo più rappresentativo di Napoli per dargli forma.

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, Jameel Motors e Geely hanno donato alla Fondazione Foqus – realtà che da anni promuove formazione, inclusione e servizi alla persona per migliaia di cittadini – una Geely EX5 100% elettrica e una wallbox di ricarica A2A installata presso la Fondazione. La vettura sarà utilizzata per accompagnare le persone più fragili verso l’Ospedale del Mare: la mobilità come strumento di libertà, inclusione e qualità della vita. Per Geely un passaggio di fase: dall’innovazione come obiettivo all’innovazione come responsabilità.

Il secondo anno: nuovi modelli e tecnologia record Il primo anno è soltanto l’inizio, ha segnato la capacità di questo gruppo, già proprietario di Volvo, Lotus, Lynk&Co e Polestar, di comprendere il mercato locale commercializzando prodotti apprezzati dagli Italiani. Nell’autunno 2026 arriverà la Geely E2, city car compatta 100% elettrica tra le vetture più vendute in Cina. In occasione del primo anniversario di Geely in Italia che è stato celebrato ieri, si apre la fase di prevendita della vettura: chi ordinerà Geely E2 ora, potrà beneficiare di un prezzo di lancio esclusivo a partire da 19.900 euro. Tra fine 2026 e inizio 2027 debutterà il SUV plug-in hybrid Geely Monjaro, mentre nel 2027 è previsto un nuovo SUV di segmento B sviluppato specificamente per l’Europa. Sul fronte tecnologico farà il suo esordio la nuova generazione del sistema full hybrid Geely i-HEV, con un motore che ha raggiunto un’efficienza termica certificata del 48,41%, tra i migliori risultati mai ottenuti nel settore.

Anche Zeekr accelera: ad arricchire l’attuale gamma di lancio è in arrivo immediato la nuova 7GT, seguita dai SUV premium 9X e 8X, che vantano una nuova motorizzazione PHEV di ultima generazione, a confermare la proposta del Gruppo nel segmento alto del mercato.

Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia: “Quando abbiamo iniziato questa avventura, un anno fa, il nostro obiettivo non era semplicemente introdurre un nuovo marchio automobilistico in Italia: volevamo costruire una presenza credibile, duratura e rilevante. In dodici mesi abbiamo sviluppato una rete capillare, lanciato nuovi prodotti e servizi e instaurato un dialogo costante con i clienti, la rete di vendita e il territorio. Possiamo dire di aver posto basi solide e, soprattutto, mantenuto la promessa iniziando a costruire un rapporto di fiducia con gli Italiani. La collaborazione con Fondazione Foqus rappresenta perfettamente l’evoluzione del nostro percorso: dal Rinascimento Tecnologico, che ha accompagnato il lancio di Geely in Italia, al Rinascimento Urbano, dove innovazione e mobilità diventano strumenti concreti per generare valore sociale”.

Fady Jameel, Vice Chairman International di Jameel Motors: “L’Italia rappresenta uno dei mercati più importanti e strategici per Jameel Motors in Europa. Il primo anno di Geely testimonia la forza della collaborazione tra un costruttore globale leader nell’innovazione e un partner distributivo con una lunga esperienza internazionale. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, ma ancora più orgogliosi del modo in cui li abbiamo ottenuti: costruendo relazioni, creando opportunità e contribuendo alle comunità in cui operiamo. Il progetto con la Fondazione Foqus è un esempio concreto della nostra visione: il successo di un’azienda si misura non solo nella crescita del business, ma nella capacità di lasciare un impatto positivo e duraturo nei territori che la accolgono”.

– Foto ufficio stampa Geely Italia –

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