M.O., Idf: mai così tanti aiuti a Gaza

Sederot, 7 lug. (askanews) – Israele sta rispettando il proprio accordo, porta ogni giorno aiuti umanitari dentro Gaza, mai così tanti, ma una volta dentro non sa cosa succede: lo ha dichiarato Ariella Mazor, una portavoce dell’esercito israeliano, ad una delegazione di giornalisti italiani presenti a Givat Kobi, a 2 km dal confine con Gaza.

“Per quanto riguarda ciò che sta succedendo oggi, in sostanza abbiamo un accordo. Dal lato israeliano posso dire che stiamo facendo tutto ciò che ci viene richiesto da quell’accordo. Uno dei punti principali è consentire l’ingresso di aiuti umanitari e rifornimenti a Gaza” ha osservato Mazor, aggiungendo che “Ogni giorno entrano a Gaza circa 500-600 camion con diversi tipi di forniture”.

“Si va dall’acqua al pollo, alla carne, ai medicinali, alle coperte. Mi ha persino sorpreso vedere prodotti come patatine e bevande analcoliche”, ha spiegato la portavoce dell’Idf, aggiungendo che “stanno entrando davvero tonnellate di rifornimenti”.

“Credo che si tratti di circa 1,8 milioni di tonnellate dall’inizio di queste operazioni. Sono numeri e quantità di aiuti che non avevamo mai visto prima entrare a Gaza”, ha specificato la portavoce dell’Idf.

“Questo avviene quotidianamente. Esiste un intero meccanismo di controllo. Dal momento in cui quei camion entrano a Gaza, ciò che accade dopo, ad esempio se arrivano a un magazzino, non è più sotto il nostro controllo”, ha precisato Mazor, spiegando che “abbiamo sentito molte storie di aiuti sequestrati, rivenduti a prezzi maggiorati, distribuiti in modi diversi oppure sottratti, senza essere consegnati alle persone che ne hanno realmente bisogno”.

“Perciò posso garantire che, per quanto riguarda la nostra parte, abbiamo adempiuto ai nostri obblighi ogni singolo giorno”, ha concluso Mazor.