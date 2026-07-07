Un Vermeer a Palazzo Barberini (prestito del Rijksmuseum Amsterdam)

Roma, 7 lug. (askanews) – Dall’8 luglio all’11 ottobre 2026 Palazzo Barberini ospita lo straordinario capolavoro di Johannes Vermeer “Donna in blu che legge una lettera”, concesso in prestito in via eccezionale dal Rijksmuseum di Amsterdam.

Dopo l’esperienza di “Giorgione. Da Budapest a Roma”, le Gallerie Nazionali di Arte Antica proseguono il dialogo con alcune delle più prestigiose istituzioni museali internazionali, offrendo una nuova opportunità di incontro con i capolavori della tradizione artistica europea.

Realizzata intorno al 1663-1664, “Donna in blu che legge una lettera” è considerata uno dei vertici della produzione del maestro di Delft ed è tra le immagini più celebri della pittura olandese del Seicento. La giovane donna colta nell’atto di leggere una lettera, immersa nel silenzio di un interno domestico e rischiarata dalla luce proveniente dalla finestra, incarna alcuni dei temi più caratteristici dell’arte di Vermeer: l’intimità della vita quotidiana, la sospensione narrativa e la straordinaria capacità di tradurre la luce in strumento di costruzione dello spazio e delle emozioni.

A cura di Thomas Clement Salomon e Paola Nicita, il dipinto giunge a Roma offrendo un’occasione unica per approfondire l’opera di uno dei protagonisti assoluti della pittura europea. L’iniziativa assume un particolare rilievo alla luce della rarità delle opere di Vermeer  poco più di una trentina quelle universalmente riconosciute, nessuna conservata in Italia  e delle rare occasioni in cui questi capolavori vengono concessi in prestito.

Il percorso espositivo si articolerà tra la Sala Ovale e la Sala Paesaggi: una serie di contenuti digitali accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’arte del Maestro olandese, offrendo approfondimenti dedicati alla storia del dipinto, alla tecnica pittorica di Vermeer e al contesto culturale in cui esso venne realizzato. L’esposizione offre inoltre l’occasione di apprezzare il restauro condotto dal Rijksmuseum nel 2010, che ha restituito al dipinto la luminosità originaria dei colori e ha consentito di approfondire la conoscenza del processo creativo dell’artista.

Il percorso culminerà nella Sala Paesaggi, dove “Donna in blu che legge una lettera” sarà presentata in uno spazio dedicato che consentirà un’osservazione ravvicinata dell’opera e dei suoi raffinati dettagli esecutivi.