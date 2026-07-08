BYD Shark, il nuovo pickup Super Hybrid da 436 CV

ROMA (ITALPRESS) – BYD presenta SHARK, il suo primo pickup e primo modello a introdurre la tecnologia Super Hybrid DMO (Dual Mode Off-road) in Europa. Il Super Hybrid di BYD garantisce prestazioni nettamente superiori ai tradizionali diesel, con efficienza ai vertici e capacità di percorrenza in elettrico fino a 90 km, per un’autonomia totale fino a 675km. SHARK nasce per una clientela che richiede un pickup più efficiente, capace di coprire gran parte degli spostamenti in modalità elettrica, senza rinunciare a versatilità operativa, carichi di lavoro e lunghi tragitti. La configurazione a doppia cabina offre cinque posti e un abitacolo orientato al comfort, arricchito dalle soluzioni tecnologiche tipiche del brand. E’ inoltre presente la funzione Vehicle-to-Load, che consente l’alimentazione di dispositivi esterni tramite due prese integrate. Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “Con SHARK portiamo la tecnologia Super Hybrid nel segmento pickup. La piattaforma DMO offre guida in elettrico, potenza ai vertici della categoria, elevate capacità off-road, grande efficienza e massima flessibilità nei lunghi tragitti. Le nostre soluzioni, come il V2L, aggiungono un valore concreto nelle attività professionali e nel tempo libero. Il mercato dei pickup plug-in hybrid è in forte espansione e SHARK rappresenta una risposta concreta per chi non vuole compromessi tra prestazioni, comfort ed efficienza”.

Il design di BYD SHARK interpreta il carattere del pickup attraverso linee robuste e proporzioni dinamiche, ispirandosi allo squalo, simbolo di forza, agilità e capacità di adattamento.

Il frontale riprende gli elementi distintivi a cui è ispirato: i gruppi ottici, posizionati alle estremità del cofano e collegati da una fascia luminosa continua, richiamano lo sguardo dello squalo, mentre la griglia e il paraurti inferiore evocano la forza della mandibola.

La fiancata sottolinea il carattere muscolare del veicolo attraverso superfici scolpite, un profilo del tetto fluido e una cabina dall’aspetto sospeso, elementi che richiamano il movimento aerodinamico nell’acqua. Le pedane laterali e le protezioni in plastica su passaruota e carrozzeria aumentano la resistenza nell’utilizzo quotidiano e rafforzano l’identità da veicolo pronto ad affrontare ogni terreno.

I cerchi da 18″ con pneumatici maggiorati completano il design esterno, mentre la lightbar a tutta larghezza integra i gruppi ottici posteriori e accentua la percezione di stabilità e protezione. Con un passo di 3.260 mm e sbalzi contenuti, SHARK offre angoli di attacco e uscita rispettivamente di 31° e 19,3°, che ne migliorano le capacità sui percorsi fuoristrada.

L’abitacolo combina robustezza, qualità percepita e funzionalità. Le maniglie centrali di sostegno migliorano il controllo durante la guida su terreni sconnessi, mentre materiali soft-touch e sedili anteriori sportivi riscaldati e ventilati garantiscono un elevato livello di comfort. L’ergonomia è stata progettata per un utilizzo pratico: il selettore del cambio a colonna e i comandi fisici di grandi dimensioni sono facilmente azionabili anche con guanti da lavoro. La plancia integra la configurazione a doppio display tipica di BYD, con quadro strumenti digitale da 10,25″ e sistema infotainment centrale da 15,6″, il più grande del segmento. Anche la seconda fila offre un’abitabilità ai vertici della categoria, con pavimento completamente piatto, ampio spazio per le gambe (circa 90 cm), elevata disponibilità di spazio per testa e spalle e schienale reclinabile di 27°. Una configurazione che assicura un comfort paragonabile a quello di un SUV di grandi dimensioni.

La tecnologia Super Hybrid, già disponibile sui modelli BYD DM-i come SEAL U DM-i e SEAL 6 DM-i Touring, viene ora sviluppata nella configurazione DMO (Dual Mode Off- road), progettata per applicazioni che richiedono maggiore versatilità e capacità fuoristrada.

Il sistema combina due motori elettrici: motore anteriore da 231 CV e 310 Nm; motore posteriore da 204 CV e 340 Nm.

La potenza complessiva raggiunge 436 CV, con una coppia massima di 650 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Il motore termico 1.5 turbo benzina a quattro cilindri opera principalmente come generatore, fornendo energia ai motori elettrici o contribuendo alla ricarica della batteria Blade. La potenza erogata è di 150 CV, con una coppia massima di 240 Nm.

La piattaforma DMO adotta una struttura a telaio separato progettata per garantire elevata robustezza e capacità di articolazione in fuoristrada. La batteria Blade è integrata nella struttura del veicolo attraverso la tecnologia CTC (Cell-to-Chassis), che migliora sicurezza e rigidità complessiva. Oltre il 50% della scocca è realizzato in acciaio ad alta resistenza, con una rigidità torsionale pari a 34.048 Nm/deg.

La batteria Blade da 32,2 kWh è la più capiente del segmento pickup e permette fino a 90 km di percorrenza in modalità elettrica. L’autonomia complessiva raggiunge 675 km, con consumi WLTP pari a 3,5 l/100 km (ciclo ponderato) e 9,6 l/100 km a batteria scarica.

La ricarica AC trifase da 11 kW consente di passare dal 15 al 100% in circa 3,2 ore, mentre la ricarica rapida DC da 55 kW permette di raggiungere il 30-80% in 21 minuti.

Il sistema di trazione integrale intelligente gestisce quattro modalità dedicate a differenti superfici: sabbia, fango, neve e ghiaia. Le sospensioni a doppio braccio oscillante su entrambi gli assi garantiscono un equilibrio tra comfort su strada e capacità in fuoristrada.

Il sistema Hill Descent Control è disponibile di serie.

Inoltre, SHARK offre una capacità di traino fino a 2.500 kg, una portata fino a 790 kg e un cassone con volume di 1.200 litri.

SHARK viene proposto in un unico livello di allestimento, con dotazione completa di serie e contenuti tecnologici di riferimento per il segmento.

Comfort: rivestimenti in pelle vegana, sedili anteriori riscaldati e ventilati, impianto audio Dynaudio a 12 speaker.

Tecnologia: quadro strumenti digitale da 10,25″, head-up display, infotainment da 15,6″ con navigazione, assistente vocale, Apple CarPlay e Android Auto wireless, ricarica wireless 50W, illuminazione di cortesia, sensori parcheggio 360°, telecamera surround e accesso keyless.

Il sistema Vehicle-to-Load da 6kW consente alimentazione esterna tramite due prese, utilizzabili per utensili professionali o dispositivi domestici. Attivazione tramite porta AC o presa dedicata nel cassone.

Sicurezza: Adaptive Cruise Control intelligente, monitoraggio traffico anteriore e posteriore con frenata automatica, sistemi anticollisione, mantenimento attivo della corsia, blind spot detection, Hill Hold Control. Dotazione completa di 7 airbag, ISOFIX, rilevamento presenza bambini e TPMS.

*Dotazione riferita al mercato UK. Specifiche UE in fase di definizione.

SHARK è disponibile in cinque tinte: Atlantis Blue (standard), Obsidian Black, Polar White, Grey Green e Sunrise Orange. Cerchi da 18″ bicolore nero/argento di serie, con variante total black opzionale.

Dopo il debutto al Goodwood Festival of Speed, BYD SHARK sarà lanciato inizialmente nel Regno Unito, per poi essere introdotto nei principali mercati europei nella seconda metà del 2026.

– Foto ufficio stampa BYD –

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