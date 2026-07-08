ITS Academy, dal Ministero oltre 7 milioni di euro per rafforzare il sistema dell’istruzione tecnologica superiore della Puglia

BARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Puglia ha approvato una variazione di bilancio di 7.260.402,90 euro per il potenziamento del sistema degli ITS Academy del territorio. Le risorse, provenienti dal Fondo per l’Istruzione Tecnologica Superiore ripartito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 2026, saranno destinate al potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy pugliesi, al finanziamento delle borse di studio per i tirocini obbligatori e alle premialità riconosciute alle Fondazioni ITS Academy per i risultati conseguiti.

Recependo gli stanziamenti ministeriali, il provvedimento della Giunta garantisce la continuità e il rafforzamento di un sistema che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei principali strumenti di connessione tra formazione, innovazione e mercato del lavoro.

“Queste risorse – ha dichiarato l‘assessora alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta – rappresentano un riconoscimento per il lavoro svolto dagli ITS Academy pugliesi e dalla nostra Regione. Dei 7,2 milioni assegnati alla Puglia, infatti, circa 2 milioni derivano dalla premialità riconosciuta agli ITS per i risultati raggiunti. È il terzo importo più alto a livello nazionale e conferma l’eccellenza del sistema pugliese, che ha visto premiati 24 percorsi, con 818 diplomati e una percentuale di occupazione coerente con il percorso di studi pari al 97,3%. Sono numeri che certificano la qualità del lavoro svolto e dimostrano che investire negli ITS significa investire in opportunità concrete per i giovani e nello sviluppo del territorio”.

“Proprio l’eccellenza raggiunta ci deve spingere a considerare con serietà il futuro degli ITS. Lo stanziamento ministeriale – ha aggiunto Miglietta – non può essere considerato sufficiente a garantire la continuità del sistema. Il PNRR ha rappresentato una spinta straordinaria, ma quelle risorse sono in esaurimento e non rappresentano una fonte di finanziamento stabile. Per questo, abbiamo chiesto e continueremo a chiedere al Governo un impegno strutturale: così come scuola e università possono contare su finanziamenti certi e continuativi, anche gli ITS Academy devono poter programmare il proprio sviluppo su basi stabili. Dobbiamo superare questa disparità per non disperdere un patrimonio costruito con anni di lavoro e risultati riconosciuti a livello nazionale”.

-Foto Regione Puglia-

(ITALPRESS).