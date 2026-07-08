Kia Niro si rinnova, CUV ibrido che combina la versatilità di un crossover

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Kia Niro è un CUV ibrido rinnovato progettato per semplificare la mobilità quotidiana grazie a una tecnologia ibrida efficiente, a un’architettura pratica tipica dei crossover e a una connettività avanzata. Il modello aggiornato conferma una motorizzazione esclusivamente ibrida per il mercato europeo, consentendo ai clienti di passare più facilmente alla mobilità elettrificata. Combinando efficienza ibrida con caratteristiche di guida e utilizzo familiari, il modello offre una soluzione pratica e accessibile per le esigenze di mobilità quotidiana. Con un focus su sicurezza, comfort e tecnologia, la nuova Niro rafforza il proprio ruolo nel competitivo segmento dei CUV ibridi, dove la domanda di veicoli efficienti continua a crescere. “La tecnologia ibrida rappresenta un percorso pratico verso l’elettrificazione, offrendo maggiore flessibilità ai clienti durante la transizione verso una mobilità sempre più elettrica,” ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President Product, Marketing & Customer Experience di Kia Europe. “La nuova Niro è stata progettata per rendere questo passaggio semplice, supportando la vita quotidiana in modo intuitivo e affidabile.”

La Niro si è rapidamente affermata come un ulteriore successo Kia in Europa, rispondendo alle diverse esigenze dei clienti e alla crescente transizione verso l’elettrificazione. Dalla sua introduzione, il modello ha registrato 630.000 unità vendute, con la versione full hybrid come variante più richiesta. Oltre ai propulsori, la Niro è stata apprezzata per offrire le caratteristiche più richieste dai clienti europei: ampio spazio interno, design funzionale, comfort quotidiano e un completo pacchetto di sicurezza. Un altro fattore chiave alla base del successo delle precedenti generazioni di Niro è stata la sua strategia flessibile in termini di propulsioni. Offrendo varianti ibride, ibride plug-in e completamente elettriche, Kia ha consentito ai clienti di passare all’elettrificazione secondo i propri tempi. Questa flessibilità è stata particolarmente apprezzata in Europa, dove l’infrastruttura di ricarica varia da Paese a Paese. Questa strategia si riflette nelle solide performance di vendita di Niro. La nuova Niro è ora proposta esclusivamente in versione full hybrid, mentre Kia soddisfa la domanda di modelli completamente elettrici attraverso la propria gamma EV dedicata. La Niro rinnovata è equipaggiata con un moderno propulsore ibrido che combina un motore a benzina 1,6 litri GDI a iniezione diretta con un motore elettrico.

La Niro full hybrid offre efficienza e una guida a basse emissioni, mantenendo al contempo piacere di guida e praticità.

Il sistema integra un motore a combustione da 75 kW e un motore elettrico da 32 kW, erogando una potenza complessiva di 138 CV e trasmettendo la trazione alle ruote anteriori tramite un cambio a doppia frizione a sei rapporti (6 DCT).

Questa configurazione è stata sviluppata appositamente per favorire una guida responsabile nell’uso quotidiano, offrendo al contempo autonomia e comfort tipici dei sistemi di propulsione convenzionali.

La nuova Niro è stata sviluppata attraverso un’ampia collaborazione interfunzionale tra il centro globale di ricerca e sviluppo di Hyundai Group in Corea e lo Hyundai Motor Europe Technical Centre (HMETC).

Per garantire che il veicolo risponda alle condizioni delle strade europee e alle aspettative dei clienti, le principali attività di ingegneria e test sono state svolte in Spagna, Svezia e in altri Paesi europei.

La nuova Niro introduce un importante aggiornamento stilistico che allinea il modello alla filosofia di design “Opposites United” di Kia, mantenendo al contempo la sua distintiva identità crossover. Questo intervento si concentra su una maggiore chiarezza visiva e su una tecnologia di illuminazione migliorata, conferendo alla nuova Kia Niro un’estetica più moderna e distintiva. La parte anteriore e posteriore sono state completamente aggiornate, con nuovi paraurti che conferiscono all’auto un aspetto più deciso, sicuro e una presenza su strada più marcata. All’anteriore, i gruppi ottici adottano ora un orientamento verticale, rafforzando un’identità visiva più distintiva e coerente. I fari LED di serie con tecnologia Multi-Faceted Reflector (MFR) garantiscono un aspetto di elevata qualità e migliorano la distribuzione della luce per una maggiore sicurezza nell’uso quotidiano e nella guida notturna. Al posteriore, un portellone completamente ridisegnato si integra con una nuova firma luminosa: l’alloggiamento della targa è stato rimosso per creare una superficie più pulita e minimale, aumentando la percezione della larghezza e il carattere premium del veicolo. Le nuove grafiche dei gruppi ottici rafforzano ulteriormente il linguaggio stilistico moderno del modello e garantiscono una maggiore coerenza con l’anteriore. Con una lunghezza di 4.430 millimetri e un passo di 2.720 millimetri, la nuova Niro offre ampio spazio nel segmento dei CUV compatti.

Il vano bagagli offre una capacità di 430 litri (VDA), mentre una capacità di traino fino a 1.010 chilogrammi (frenata) consente al veicolo di soddisfare diverse esigenze di tempo libero e utilizzo pratico. L’efficienza aerodinamica è ottimizzata con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,28, con la possibilità per i clienti di scegliere tra cerchi in lega da 16 pollici già collaudati e nuove varianti da 18 pollici per gli allestimenti superiori. Interni rinnovati e cockpit connesso

All’interno dell’abitacolo, i materiali e le combinazioni di colori sono stati aggiornati per offrire un ambiente più contemporaneo. Inoltre, la nuova Niro introduce una plancia e un’architettura della console centrale ridisegnate, sviluppate attorno a un sistema di infotainment con navigazione ccNC e cockpit connesso da 12,3 pollici. La nuova interfaccia integra navigazione, funzioni del veicolo e servizi di connettività in un unico ambiente digitale.

– Foto ufficio stampa Kia –

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