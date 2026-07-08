Life science, Loiero: “Italia ponte nel dialogo globale”

Roma, 8 lug. (askanews) – In un contesto internazionale segnato dalla competizione per attrarre investimenti e rafforzare le filiere strategiche, il settore delle life science assume un ruolo sempre più centrale per il sistema Paese. Del rapporto tra industria farmaceutica, commercio internazionale e capacità dell’Italia di giocare un ruolo da protagonista ha parlato Renato Loiero, Consigliere Economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, a margine dell’incontro “Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale”: “In questo ambito più vasto delle life science, l’Italia può e deve avere un ruolo sistemico rivolto in particolare al dialogo, atteso che noi abbiamo un ingente avanzo commerciale, in particolare nel settore farmaceutico e con gli Stati Uniti d’America. Serve quindi un dialogo costante per cercare di contemperare interessi che non sono pienamente coincidenti. Noi abbiamo un interesse a mantenere particolarmente aperto il canale commerciale, gli Stati Uniti hanno un maggiore interesse a ridurre il loro deficit e ad attrarre investimenti”.