Milano, incendio nel capannone e esplodono furgoni: città ‘avvolta’ dal fumo

(Adnkronos) – Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano oggi, mercoledì 8 luglio. La colonna di fumo sprigionatasi è visibile anche da diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco del capoluogo lombardo per spegnere il rogo.

Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali del deposito e hanno colpito un’area molto vasta, tra cui il parcheggio dei mezzi, esplosi per il fuoco. Al momento non risulta coinvolta dal rogo la palazzina degli uffici e non risulterebbero persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti anche 118, la polizia locale e i carabinieri.

Sui social, intanto, diversi utenti hanno condiviso foto e video dello spaventoso incendio.