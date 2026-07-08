Musica, Ultimo Stadi 2027: vendite boom e già annunciate nuove date

Roma, 8 lug. (askanews) – Dopo il live dei record Ultimo 2026 – La favola per sempre che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…, il nuovo tour che arriverà nei più grandi stadi italiani, da Nord a Sud, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria, e che ha polverizzato 300mila biglietti solo nei primi 30 minuti.

E a quattro ore dall’apertura vendite è arrivato l’annuncio lampo di nuove date: biglietti già disponibili per i raddoppi delle città di Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari, Torino.

La partenza di Ultimo Stadi 2027 – La favola continua… è fissata per il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: doppietta a Bologna (13 giugno e nuova data il 14 giugno 2027 – Stadio Dall’Ara), a seguire Padova (17 giugno 2027 – Stadio Euganeo), e poi altro tris di doppiette a Milano (20 giugno, nuova data il 21 giugno 2027 – Stadio San Siro), Napoli (24 giugno, nuova data il 25 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona) e Messina (28 giugno, nuova data il 29 giugno 2027 – Stadio Franco Scoglio).

E ancora Reggio Calabria (3 luglio 2027 – Stadio Granillo), raddoppio a Bari (6 luglio, nuova data il 7 luglio 2027 – Stadio San Nicola), a seguire Firenze (10 luglio 2027 – Visarno Arena), poi doppietta a Torino (16 luglio, nuova data il 17 luglio 2027 – Allianz Stadium) e gran finale a Olbia (24 luglio 2027 – Olbia Arena).