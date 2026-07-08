Paziente in pericolo di vita trasportato da Napoli a Bergamo con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare / Video

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nella serata di ieri un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo C-130J della 46ma Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento rapido e sicuro di un paziente in imminente pericolo di vita dall’aeroporto di Napoli-Capodichino a quello di Bergamo-Orio al Serio. Il paziente, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ricevere cure specialistiche salvavita. Date le condizioni critiche dell’uomo, si è reso necessario l’impiego di un C-130J, un assetto aereo di grandi dimensioni capace di imbarcare direttamente l’autoambulanza con a bordo il paziente, l’equipe medica di supporto ed un familiare, garantendo così la continuità dell’assistenza durante tutte le fasi del viaggio.

La richiesta di intervento, resasi necessaria per garantire la massima tempestività, è stata avanzata dalla Prefettura di Napoli. L’equipaggio della 46ma Brigata Aerea di Pisa, ha completato le procedure di imbarco a Napoli-Capodichino decollando intorno alle ore 19:30 locali. Il velivolo è atterrato sulla pista di Bergamo-Orio al Serio poco dopo le 21, dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera orobica.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

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