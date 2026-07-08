Tony Boy, al via l’11 luglio da Bassano del Grappa il Summer Tour 2026

Roma, 8 lug. (askanews) – Tony Boy torna live con il “Summer Tour 2026”, che lo vedrà portare la sua energia sui palchi dei principali festival italiani durante l’estate. Al via l’11 luglio da Bassano del Grappa al Bassano Music Park.

Le date estive di Antonio Hueber, nato a Padova nel ’99 e ritenuto uno dei nomi più rilevanti della nuova scena urban italiana sono organizzate da Vivo Concerti e arrivano dopo il primo tour nei palazzetti: dopo Bassano del Grappa (Prato S.Caterina), tappa a Majano (Udine) venerdì 7 agosto per il Festival di Majano, il 27 agosto Palermo per il Wave Summer Music (Velodromo), il 29 agosto Empoli (Firenze) al Beat Festival, l’8 settembre al Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della musica Ennio Morricone) e venerdì 11 settembre al Bari per la Fiera del Levante.

I nuovi appuntamenti saranno l’occasione per ascoltare live il suo nuovo album “Trauma”, il primo disco più ascoltato al mondo nel suo weekend di debutto, con più di 15 milioni di streaming nella prima settimana, e il nuovo singolo “Cuore rotto” uscito il 5 giugno

Le vendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. Info su http://www.vivoconcerti.com/.