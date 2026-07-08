Wimbledon, Djokovic ‘sfida’ Sinner: “Posso battere ragazzi 15 anni più giovani…”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic ‘sfida’ Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Il tennista serbo ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale dello Slam di Londra, al termine di una partita-maratona di cinque set e oltre cinque ore. Ora in semifinale Djokovic se la vedrà con l’azzurro, che ha invece raggiunto il penultimo atto del torneo superando invece Struff.

“In questa fase della mia carriera, posso ancora competere e battere ragazzi di 15 anni più giovani di me”, ha detto Djokovic in conferenza stampa, lanciando così la sfida a Sinner, “la partita di oggi è stata come una finale, ho dato tutto”.

“Continuo a cercare di dimostrare a me stesso e agli altri che sono in grado di competere con i migliori giocatori del mondo e sconfiggerli nei palcoscenici più importanti”, ha continuato Djokovic, che ha poi ricordato la vittoria proprio contro Sinner nella semifinale degli ultimi Australian Open, “è quello che ho fatto in Australia. È quello che ho fatto qui. Spero di potermi ripetere di nuovo”.