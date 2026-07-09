Aprono il fuoco dopo un tamponamento nel Foggiano, arrestato 22enne ritenuto complice / Video

FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di San Severo (Foggia) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa da G.I.P. di Foggia su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 22enne sanseverese, ritenuto gravemente indiziato di essere il complice del 28enne che, lo scorso 3 marzo, al culmine di una lite scaturita per motivi legati alla circolazione stradale, aveva esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un 35enne.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, ha avuto origine dalla segnalazione, pervenuta ai Carabinieri tramite numero di emergenza 112 nella tarda mattinata del 3 marzo, relativa all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco in piazza del Papa di San Severo. La persona offesa, che si trovava in compagnia di un collega di lavoro, aveva riferito ai militari dell’Arma intervenuti che, mentre stava facendo rientro presso la propria abitazione a bordo della sua Ford Focus, sarebbe stata raggiunta da una Fiat 500, il cui passeggero avrebbe esploso alcuni colpi di pistola nella sua direzione.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’aggressione sarebbe stata preceduta da un sinistro stradale avvenuto pochi minuti prima in via Teresa Masselli, a seguito del quale sarebbe nata una lite tra gli occupanti delle due autovetture. Dopo aver seguito da breve distanza la Ford Focus e averla raggiunta alcuni minuti dopo in piazza del Papa, il passeggero della Fiat 500, sceso dal veicolo, avrebbe puntato la pistola in direzione della vittima esplodendo tre colpi, senza colpirla. Dopo un tentativo di reazione, l’aggressore sarebbe subito risalito a bordo del veicolo, allontanandosi ed esplodendo durante la fuga un ulteriore sparo.

Le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti avevano consentito di individuare ed arrestare, già nella stessa giornata, il presunto autore degli spari, un 28enne del luogo già noto alle Forze dell’Ordine. Nel corso della perquisizione eseguita presso un casolare di sua proprietà e nella sua disponibilità, nelle campagne di San Severo, l’uomo aveva spontaneamente consegnato ai militari una pistola calibro 6.35, ritenuta l’arma utilizzata per l’azione delittuosa.

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di identificare anche il conducente dell’altra auto, un 22enne sanseverese che, al momento dei fatti, era agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi esclusivamente per motivi di lavoro. L’uomo, attualmente in carcere, dovrà rispondere di evasione e di concorso in porto di arma clandestina e ricettazione.

– Foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).