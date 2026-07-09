Auto, Urso: in Europa chiuderanno stabilimenti, in Italia no

Roma, 9 lug. (askanews) – Secondo una analisi europea nei prossimi mesi si chiuderanno 25 stabilimenti di auto in Europa, in Germania e non solo. Ma “in Italia noi abbiamo concordato con Stellantis e l’amministratore delegato ha presentato questo piano in parlamento, rimarranno tutti attivi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo in videocollegamento a “Panorama On The Road” a Venezia, evento organizzato da Panorama.

“Cioè avremo un contesto – ha aggiunto il ministro – in cui in Europa si chiudono gli stabilimenti si licenziano centinaia di migliaia di lavoratori della filiera e noi abbiamo preservato perché più tempestivi, previdenti”.