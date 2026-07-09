Calcio, Russia, Uefa contraria alla riammissione delle squadre

Roma, 9 lug. (askanews) – La Uefa sarebbe intenzionata a mantenere l’esclusione delle squadre russe dalle competizioni calcistiche internazionali, non seguendo la linea del Comitato Olimpico Internazionale che ha recentemente revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 2023. Lo riferisce il Guardian, citando fonti vicine all’organismo europeo del calcio.

La Uefa non ha ancora assunto una posizione ufficiale sul tema, ma secondo quanto riportato dal quotidiano britannico non starebbe valutando il ritorno dei club e delle nazionali russe alle competizioni europee. Una decisione che avrebbe conseguenze anche sul percorso di qualificazione ai Mondiali, torneo organizzato dalla Fifa ma con le eliminatorie europee gestite dalla stessa Uefa.

Il tema rischia di alimentare un nuovo confronto tra i due organismi calcistici internazionali. Secondo il Guardian, infatti, mentre diverse federazioni europee, tra cui Inghilterra, Germania e Francia, sarebbero contrarie alla riammissione della Russia, la Fifa sarebbe più disponibile a prendere in considerazione un reintegro delle squadre russe nelle competizioni.

Un eventuale braccio di ferro tra Fifa e Uefa rappresenterebbe un ulteriore elemento di tensione nei rapporti tra le due istituzioni, già messi alla prova nei mesi scorsi da altre questioni, tra cui il caso Balogun, che aveva portato l’organismo guidato da Aleksander Ceferin ad accusare la federazione internazionale di aver superato una “linea rossa”.

Sulla possibile riammissione della Russia è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha definito l’ipotesi “irrispettosa”, sottolineando come il contesto internazionale non sia ancora cambiato.