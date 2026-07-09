Italian Tourism Awards, il 2 dicembre cerimonia di premiazione della 7^ edizione

ROMA (ITALPRESS) – L’eccellenza del turismo italiano sarà premiata al Teatro dell’Opera il 2 dicembre: è stata presentata la settima edizione degli Italian Tourism Awards, un premio che valorizza la qualità turistica italiana in tutte le sue forme, dalle strutture alle esperienze, dai trasporti alle destinazioni.

“Gli Italian Tourism Awards sono nati con l’ambizione di dare una voce e un palcoscenico di eccellenza a chi, ogni giorno, costruisce il valore del nostro sistema paese”, ha detto Deborah Garlando, Ceo di MHR-Media Hotel Radio e ideatrice del premio. La cerimonia ufficiale si terrà il 2 dicembre, presso il Teatro dell’Opera di Roma, una scelta voluta dall’organizzazione per sottolineare il percorso di crescita di un evento che si è trasformato da appuntamento di settore a manifestazione di rilievo istituzionale.

Dietro i positivi dati macroeconomici del turismo, ci sono investimenti, coraggio e una profonda visione strategica.

Il turismo ha un ruolo cruciale nel tessuto socio economico italiano e meritava attenzione, per questo nascono gli Italian Tourism Awards, premi dedicati a coloro che operano, ogni giorno, in aziende che contribuiscono a migliorare l’immagine internazionale dell’Italia e a far crescere il sistema paese. L’intera filiera del turismo, secondo le stime Enit, ha un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237, miliardi di euro sul Pil. Dall’ospitalità alle destinazioni, dalla ristorazione ai trasporti, fino agli eventi, alla sostenibilità e all’innovazione, sono 13 le categorie che saranno premiate. Un sistema articolato pensato per valorizzare eccellenze diverse per ambito, dimensione e visione, dando a ogni realtà il riconoscimento che merita.

A guidare la giuria sarà Palmiro Noschese: “L’Italia non è amata soltanto per ciò che possiede ma per ciò che sa far vivere: dietro ogni esperienza memorabile c’è una persona capace di raccontare e accogliere, interpretare e creare emozione”.

A presentare la serata al Teatro dell’Opera sarà Gabriella Carlucci: “Il nostro compito con gli Italian Tourism Awards è dare un volto al sogno dell’Italia, premiare chi rende reale l’emozione che il mondo intero si aspetta quando pensa al nostro Paese, l’accoglienza la bellezza, l’autenticità, l’eccellenza: il 2 dicembre al Teatro dell’Opera non celebreremo solo chi fa turismo”.

La selezione delle candidature e la proclamazione dei vincitori sono affidate a un panel di esperti di alto profilo chiamati a rappresentare le diverse anime economiche, culturali e istituzionali dell’Italia.

– foto xc3/Italpress –

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