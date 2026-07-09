Lazio, Tajani: crisi Lotito-tifosi non preoccupa Forza Italia

Roma, 9 lug. (askanews) – La crisi in atto tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito, senatore di FI, “non preoccupa il partito. Non sono tifoso della Lazio, sono tifoso della Juventus e sono contento che il Frosinone è in Serie A. Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 di agosto”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risponde a margine della presentazione della tessera 2026 di Forza Italia, a proposito dell’annunciato boicottaggio nei confronti di FI dei supporter biancoazzurri alle prossime elezioni politiche.