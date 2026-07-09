L.elettorale, Salvini: in agenda nessun incontro con Meloni e Tajani

Roma, 9 lug. (askanews) – Sulla legge elettorale con Meloni e Tajani “non abbiamo nessun incontro in agenda”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto in una conferenza stampa della Lega alla Camera per la presentazione di una proposta di legge per estendere la Zes anche alle aree di crisi del Nord.

“Noi non abbiamo posizioni ferme a proposito della legge elettorale, abbiamo posizioni ferme sui temi economici, sui temi della sicurezza, sui temi sociali, sul costo della vita, sul confronto con l’Europa, di tutto il resto stiamo discutendo”, ha aggiunto il leader della Lega, sottolineando che il tema “non toglie il sonno né a me né a Riccardo Molinari. Non mi appassiona, non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto”.