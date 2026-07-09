Tour de France, Pogacar domina la sesta tappa e riconquista la maglia gialla

(Adnkronos) –

Tadej Pogacar domina la sesta tappa del Tour de France, il tappone pirenaico con partenza da Pau e arrivo in salita a Gavernie Gedre di 186 km e riconquista la maglia gialla di leader. Lo sloveno del team Uae Emirates attacca sul Tourmalet, prima in compagnia del compagno di squadra Del Toro, poi da solo per i 43 km finali e si impone con 2’38” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 2’57” su Del Toro. Pogacar torna al comando della classifica generale con 2’42” su Vingegaard e 3’27” su Del Toro. Domani settima frazione, la Hagetmau-Bordeaux di 175 km, adatta ai velocisti.