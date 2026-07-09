X
<
>

Treni, danni all’infrastruttura in Calabria: circolazione in graduale ripresa

| 9 Luglio 2026 12:02 | 0 commenti

Treni, danni all’infrastruttura in Calabria: circolazione in graduale ripresa

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi giovedì 9 luglio sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, in Calabria per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all’attivazione dei bus sostitutivi.  

La circolazione è ripresa gradualmente dalle 8.20. 

I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA