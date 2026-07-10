A Merlier la 7^ tappa del Tour de France, Pogacar resta maglia gialla

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BORDEAUX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier conquista il successo nella settima tappa del Tour de France 2026, la Hagetmau-Bordeaux di 175,1 km. Il corridore della Soudal Quick-Step scatta al momento giusto, bruciando tutto il resto della concorrenza nel secondo arrivo in volata di questa edizione della Grande Boucle. Alle spalle del belga, alla sua quarta affermazione al Tour, si piazzano il norvegese Søren Waerenskjold (Uno-X-Mobility) e l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Soltanto nono il detentore della maglia verde Mads Pedersen (Lidl-Trek). Tutto facile per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che evita inutili rischi e difende agevolmente la sua maglia gialla. Domani andrà in scena l’ottava tappa, la Perigueux-Bergerac di 180,4 km.
ORDINE D’ARRIVO
1. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 3h44’20”
2. Soren Waerenskjold NOR (Uno-X-Mobility) s.t.
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) s.t.
4. Max Kanter GER s.t.
5. Jasper Philipsen BEL s.t.
6. Phil Bauhaus GER s.t.
7. Huub Artz NED s.t.
8. Dorian Godon FRA s.t.
9. Mads Pedersen DEN s.t.
10. Tom Van Asbroeck BEL s.t.
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 24h56’17”
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’42”
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +3’27”
4. Remco Evenepoel BEL +3’30”
5. Juan Ayuso ESP +3’34”
6. Paul Seixas FRA +3’55”
7. Florian Lipowitz GER +4’00”
8. Lenny Martinez FRA +4’21”
9. Mattias Skjelmose DEN +4’57”
10. Mathias Vacek CZE +7’10”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 204 punti
2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 145
3. Max Kanter GER (XDS Astana) 140
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 19
3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorius) 16
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 24h59’44”
2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +7″
3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +28″
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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