Dopo gli stadi Sfera Ebbasta guarda al futuro, nel 2027 i palasport

Milano, 10 lug. (askanews) – Dopo aver infiammato gli stadi con $LEBRATION, lo show-evento che ha celebrato i 10 anni di carriera davanti a decine di migliaia di fan, e in attesa di calcare -fino al 14 agosto- i palchi delle principali venue estive, Sfera Ebbasta guarda già al futuro, pronto a tornare dal vivo anche nel 2027 con una nuova serie di appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti- nei principali palazzetti italiani.

Arriva oggi l’annuncio del Live tour 2027, che a partire dal prossimo gennaio porterà il Trap King sui palchi di: Torino (sabato 30 gennaio @ Inalpi Arena); Roma (mercoledì 3 febbraio @ Palazzo dello Sport); Milano (sabato 6 febbraio @ Unipol Dome) e Bologna (sabato 13 febbraio @ Unipol Arena).

I biglietti per il Live tour 2027 saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 di lunedì 13 luglio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 18 luglio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Per ricambiare i fan dell’affetto incondizionato che gli dimostrano da oltre 10 anni, Sfera Ebbasta sta già pensando ad uno show spettacolare: una nuova avventura indoor tra le tappe di una carriera straordinaria, che ad oggi è valsa all’artista milanese 240 Dischi di Platino e 39 Dischi d’Oro, oltre 7 miliardi di stream complessivi e una fanbase multigenerazionale che su Instagram supera i 5 milioni di follower. In scaletta non mancheranno i titoli che -anno dopo anno, record dopo record- l’hanno portato dai palazzoni di Cinisello ai vertici della musica italiana e fino al tetto del mondo, nel segno di una storia che continua a crescere e scrivere nuove pagine. Come quella iniziata direttamente dal palco dello Stadio San Siro, dove solo due giorni fa Sfera ha annunciato a sorpresa l’arrivo del suo nuovo album spoilerando anche un brano inedito.