I biglietti per il Giubileo di Vasco esauriti in meno di mezz’ora

Milano, 10 lug. (askanews) – Il Giubileo di Vasco è ufficialmente battezzato. Bastano meno di 30 minuti dall’apertura della vendita generale per polverizzare oltre 550.000 biglietti destinati ai dieci concerti che, dal 6 al 25 giugno 2027, trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano.

Una corsa impressionante che potrebbe non essere finita. Le richieste continuano ad arrivare senza sosta e confermano ciò che da anni accompagna ogni annuncio di Vasco: il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi. Se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico.

“Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, Presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così.”

Ma i numeri, per quanto straordinari, raccontano solo una parte della storia. Il successo di Vasco va ben oltre le cifre: è un patrimonio collettivo costruito in mezzo secolo di canzoni, emozioni, libertà e generazioni che continuano a ritrovarsi negli stadi con la stessa passione.

Il 2027 sarà l’anno del Giubileo di Vasco, un mese di festa nazionale che celebra i suoi cinquant’anni di carriera. Ma sarà anche una pagina di storia della musica dal vivo in Italia.

Ancora una volta Vasco è l’apripista, inaugurando la più grande residency mai realizzata nel nostro Paese: dieci concerti consecutivi nella stessa città, un modello che fino a oggi apparteneva soprattutto ai grandi artisti internazionali e che guarda al futuro dei grandi eventi anche in Italia.

Dal suo ultimo post su IG: «Sono uno che, se non le trova aperte, le porte le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa. Io sono un apripista.»

Le date del Giubileo di Vasco sono state svelate il 18 giugno a Bari, al termine di una campagna teaser diventata virale sui social durante il trionfale tour 2026. Da quel momento è stato chiaro che non si trattava semplicemente di una serie di concerti, ma di un evento destinato a segnare un prima e un dopo nella storia della musica live italiana.