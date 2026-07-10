J-Ax al primo posto dell’EarOne con “Hippy Ya Yo (Però anche no)”

Milano, 10 lug. (askanews) – J-Ax conquista il primo posto della classifica EarOne con “Hippy Ya Yo (Però anche no)”, brano più trasmesso della settimana dalle radio italiane.

Attraverso il rap, il pop e il country J-Ax con “Hippy Ya Yo (Però anche no)” trasmette voglia di ballare, divertirsi e fare festa alla vita.

In attesa dell’uscita del nuovo album “Vita Morte e Miracoli”, J-Ax tornerà live in quattro prime imperdibili date sabato 10 (sold out) e domenica 11 ottobre al Fabrique a Milano e venerdì 23 e sabato 24 ottobre all’Atlantico di Roma, dove ripercorrerà in musica la sua lunga e prolifica carriera artistica.

I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/