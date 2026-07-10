Madonna torna in vetta alla classifica con l’album “Confessions II”

Milano, 10 lug. (askanews) – É “Confessions II” l’album più venduto della settimana (Classifica Fimi/NIQ). Madonna torna al n. 1 della chart in Italia dopo 11 anni mostrando con questo nuovo lavoro che “la pista da ballo è più viva che mai”!

Ritrovandosi con il produttore Stuart Price, Madonna ha posto le basi per un’evoluzione dell’universo rivoluzionario che aveva creato con Confessions on a Dance Floor, vincitore di un GRAMMY®. Attraverso le 16 tracce mixate in modo continuo di Confessions II, esplora temi quali l’amore, il trauma, la perdita e la guarigione. L’album rafforza la convinzione di lunga data di Madonna secondo cui la musica dance è tutt’altro che superficiale: la pista da ballo è un’ancora di salvezza, un luogo di evasione, connessione e sopravvivenza .

L’album vede la partecipazione di sua figlia, Lola Leon, nel brano emozionante “The Test”, scritto a quattro mani dalle due, con testi profondamente personali che riflettono la guarigione e l’evoluzione del loro rapporto. Madonna collabora inoltre per la prima volta con il DJ e produttore olandese Martin Garrix nel suggestivo “Bizarre”, un’esplorazione delle complessità dell’amore. Inoltre, l’artista belga Stromae apporta il suo stile distintivo alla seducente “My Sins Are My Savior”. I produttori Andrew Watt e Cirkuit si uniscono a Stuart Price in due brani evocativi, “Danceteria” e “L.E.S. Girl”, che raccontano i primi anni di Madonna a New York City, celebrando il leggendario locale, le amicizie che l’hanno plasmata e quella vita unica che solo Madonna poteva immortalare.

L’album è stato anticipato da Bring Your Love”, featuring Sabrina Carpenter, eseguito per la prima volta al Coachella sul palco della Carpenter. Il singolo in Italia ha raggiunto il primo posto dell’airplay radiofonico e rimane stabile nelle prime posizioni mentre il nuovo singolo “Danceteria”, un inno dance euforico, che ripercorre un emozionante omaggio al nightclub newyorkese dove Madonna ha mosso i primi passi nel 1982. Canta dell’emozione provata quando il DJ Mark Kamins ha messo per la prima volta il suo demo di “Everybody” davanti a 300 persone e ripete il ritornello: “Qui tutti sono un’opera d’arte”.