MotoGp, Germania, Raul Fernandez il più veloce nelle Libere 1

Roma, 10 lug. (askanews) – È Raul Fernandez a sorprendere tutti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania della MotoGP, undicesimo appuntamento del Mondiale. Il pilota spagnolo della Trackhouse-Aprilia ha fermato il cronometro sull’1’20″829, precedendo di appena 61 millesimi Marc Marquez, protagonista comunque di una mattinata intensa al Sachsenring.

Il pilota della Ducati Lenovo, grande favorito su un tracciato dove ha costruito buona parte della sua leggenda, è infatti scivolato nelle fasi iniziali della sessione alla curva 3, senza riportare conseguenze fisiche. Marquez ha proseguito regolarmente il lavoro in pista concentrandosi soprattutto sul passo gara e sulla messa a punto della Desmosedici, senza ricorrere al montaggio di pneumatici nuovi nel finale, a differenza di Fernandez che ha sfruttato una gomma fresca per ottenere il miglior riferimento cronometrico.

Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, seguito da Joan Mir e Jack Miller. Completano la top ten Alex Marquez, Alex Rins, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Jorge Martin. Più attardati Maverick Vinales e Pedro Acosta, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

Il miglior tempo di Fernandez resta comunque distante circa un secondo dal record della pista. Al termine della sessione i piloti hanno inoltre effettuato alcune prove di partenza con la nuova disposizione sulla griglia introdotta proprio dal Sachsenring, caratterizzata da una maggiore distanza tra le file e tra le singole caselle di partenza.

Le prequalifiche del pomeriggio assegneranno i primi dieci posti validi per l’accesso diretto al Q2 di sabato.