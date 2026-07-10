Ranucci, Rai sospende le repliche estive di Report: “Scelta per tutelare brand e redazione”

(Adnkronos) –

Sospese le repliche estive di Report. Lo comunica la Rai con una nota. “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci – si legge – la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre”.

La sospensione estiva delle puntate di ‘Report’, secondo quanto apprende l’Adnkronos, nasce per “la necessità di tutelare il marchio ‘Report’, il brand, e la redazione, compreso Sigfrido Ranucci”. Una decisione nata dopo una serie di “riflessioni sul da farsi, da un punto di vista prettamente aziendale”. Alla base della scelta, viene spiegato, ci sarebbero una serie di valutazioni, con l’obiettivo di preservare un prodotto considerato strategico per il servizio pubblico in attesa che il quadro si chiarisca. “Per l’azienda, Report è un brand importante”, viene sottolineato ancora all’Adnkronos.

I consiglieri Rai Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale contestano la decisione di sospendere le repliche estive di Report, definendola “una misura punitiva” e non legata alla necessità di chiarezza sull’indagine che coinvolge Sigfrido Ranucci. Rivendicano il valore del programma d’inchiesta e chiedono trasparenza, “non vendette o censure”, ricordando che Report è da anni una delle principali trasmissioni di approfondimento del servizio pubblico.

Proseguono intanto le indagini sull’attentato commesso contro Ranucci lo scorso anno. Oggi la compagna di Gomes Clesio Tavares, ritenuto l’intermediario con il gruppo che ha fatto esplodere l’ordigno lo scorso ottobre davanti all’abitazione del giornalista, è stata sentita dagli investigatori come persona informata sui fatti. L’abitazione nel napoletano dove Gomes Tavares, tuttofare di Valter Lavitola, viveva con la compagna prima di partire in Camerun è stata perquisita alla ricerca di elementi utili all’indagine della procura di Roma.

Una perquisizione che segue quella eseguita sabato sera dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati scattata mentre Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato dinamitardo, era sotto casa con le valigie pronto a lasciare l’Italia per l’Africa. A quanto si apprende, Lavitola aveva acquistato un biglietto aereo. Le indagini intanto proseguono e risposte sono attese dall’analisi del materiale acquisito durante la perquisizione, tre cellulari, due pen drive e sette manoscritti con appunti di Lavitola.

“Non mi pento del rapporto di amicizia” con Valter Lavitola e “mi sembra che nel Parlamento ci sono tanti iscritti alla massoneria”, ha dichiarato il conduttore di Report.