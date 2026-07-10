Tv, da Masterplan a Bro: le novità della stagione di Prime Video

Roma, 10 lug. (askanews) – La commedia romantica “Come distruggere l’ex”, con Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini, il thriller psicologico “Un’altra madre”, con protagonisti Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi, Francesco Gheghi e ancora “Masterplan”, film franco-italiano girato in lingua inglese e interpretato dal candidato all’Oscar Stanley Tucci (disponibile in 240 paesi e territori nel mondo dal prossimo 16 ottobre), accanto a nuove serie come “Bro” con protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta e a conferme degli show più popolari. Sono tra le novità della prossima stagione di Prime Video svelate a Roma al Prime Video Presents Italia 2026, anche festeggiando i dieci anni del servizio streamingin Italia.

Tra i nuovi annunci anche “Il Ministero dell’Amore”, surreale commedia romantica con un cast corale che include Pif, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Angela Finocchiaro, e con la partecipazione di Alessandra Mastronardi; le serie “Due cuori in affitto” basata sull’omonimo e amatissimo romanzo della scrittrice Felicia Kingsley, “Il giorno perfetto” con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon e “Ingorgo”, basata sul format della serie originale spagnola Atasco e diretta dagli YouNuts!. Inoltre, rinnovati show di successo come “The Traitors Italia S2” e “The 50 S2”, la serie “Pesci Piccoli S3” e lo speciale “Love Me Love Me… More” per raccontare chi sono i protagonisti del “fenomeno”, dentro e fuori dal set.

L’evento è stato anche l’occasione per condividere aggiornamenti su alcune produzioni già annunciate, come “Blame it on Rome”, “Love Me Love Me 2”, tratto dal secondo romanzo della serie di quattro libri “Love Me Love Me” di Stefania S., le serie “Postcards from Italy”, “Super Market”, e gli show “Roast in Peace S2” e “LOL Halloween Special”.

Il comedy show con il più esilarante e spietato funerale sarà guidato dall’officiante per eccellenza Michela Giraud, dal 18 settembre. Anche quest’anno, cinque nuove celebrità, cinque “defunti” d’eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. A “onorare” la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno 4 spietati comici: le due new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Mentre dal 23 ottobre, nello speciale LOL da brividi, oltre a non ridere i concorrenti dovranno non spaventarsi. A sfidarsi saranno Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani.

Nel Prime Video Store ci saranno i film e le serie più recenti per acquisto o noleggio. E gli iscritti a Prime possono arricchire la già ampia selezione, inclusa nell’abbonamento Prime, aggiungendo gli abbonamenti ai loro canali preferiti, come HBO Max, Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Apple TV, Discovery+, LaB Channel, Anime Generation e Midnight Factory, per un’esperienza di intrattenimento completa e sempre più innovativa.